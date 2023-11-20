Работники транспортной сферы отмечают свой профессиональный праздник
Сегодня, 20 ноября, в России отмечается День работника транспорта. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников этой сферы заблаговременно — на форуме «Транспорт России», проходившем в Москве с 14 по 16 ноября, помощник российского лидера Игорь Левитин зачитал телеграмму главы государства с поздравительным текстом.
«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Миллионы работников всех звеньев отрасли дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта, специалисты разных профессий хорошо знают свое дело, трудятся с полной отдачей. Транспортный комплекс играет системообразующую роль в России, служит развитию экономики и социальной сферы, а также повышению качества жизни людей и реализации востребованных проектов в регионах», — говорится в тексте телеграммы.
Путин выразил уверенность, что очень важно на текущем этапе применять в транспортной сфере передовые отечественные технологии, внедрять экологические стандарты, эффективные механизмы государственно-частного партнерства, совершенствовать систему подготовки кадров и отраслевое образование.
История праздника Дня работника транспорта началась 20 ноября 1809 года, тогда российский император Александр I подписал указ об учреждении единого государственного органа в сфере транспортных коммуникаций. Новое ведомство получило название — Главное управление водяных и сухопутных путей сообщения.
В июле 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении праздника для сотрудников в сфере транспорта. Приказом Минтранса РФ «Об установлении профессионального праздника — Дня работника транспорта» датой торжества было выбрано 20 ноября.
Сегодня в России более 400 отраслей взаимодействуют с транспортной отраслью. В этой сфере трудятся более 4 млн человек: работники воздушного, водного и железнодорожного транспорта, водители и автомеханики, а также сотрудники административных и вспомогательных отделов, персонал по транспортной безопасности и государственному надзору за транспортом.
Ежегодно по всей России проходят тематические выставки и мероприятия, приуроченные к празднованию Дня работника транспорта. На них демонстрируют инновационные решения и достижения, целью которых является совершенствование сферы пассажирских перевозок.
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Источник: Autonews.ru
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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