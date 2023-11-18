Уникальный Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario стал верхом аэродинамики

Суперкар Huracan STO SC 10° Anniversario посвящен 10-летию Squadra Corse

Итальянский производитель суперкаров Lamborghini представил на Мировом финале 2023 года уникальную специальную версию Huracan STO, посвященную 10-летию гоночного подразделения Squadra Corse. Новинка получила название STO SC 10° Anniversario и отличается эксклюзивной окраской, аэродинамическими доработками и гоночными компонентами.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario

Двухцветная окраска автомобиля вдохновлена гиперкаром SC63 Le Mans, представленным в Гудвуде ранее в этом году. Она сочетает в себе зеленый цвет Verde Mantis и черный цвет Nero Noctis. На крыше и капоте автомобиля нанесена трехцветная полоса в цветах итальянского флага.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario

Кроме того, STO SC 10° Anniversario получил полный пакет углеродного волокна, включая передний бампер, боковые юбки, диффузор и спойлер. Аэродинамические доработки включают новые передние воздухозаборники и заднее антикрыло с увеличенным углом атаки.

Гоночные компоненты, разработанные инженерами Squadra Corse, включают набор амортизаторов с четырехпозиционной регулировкой и новые шины, разработанные совместно с Bridgestone. Эти изменения призваны улучшить динамические характеристики автомобиля на треке.

Lamborghini Huracan STO SC 10° Anniversario

STO SC 10° Anniversario будет выпущен в единственном экземпляре. Стоимость автомобиля не сообщается.

Источник: Carsweek

Фото: Lamborghini