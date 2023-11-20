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Дилерам Honda предстоит разобрать двигатели у 250 тысяч автомобилей из-за дефекта

Honda отзовет четверть миллиона автомобилей с двигателем V6

Японская корпорация Honda отзовет с рынка США пять моделей из-за заводского дефекта. Речь идет о кроссоверах Pilot, пикапах Ridgeline, а также минивэнах Odyssey.

Дело в том, что в автомобилях обнаружен дефект, который может спровоцировать поломку двигателя у 250 тысяч автомобилей. Известно, что такие моторы V6 устанавливали и на двух моделях японской марки Acura — TLX и MDX. Вполне вероятно, что эти автомобили могут быть подвержены риску поломки двигателей.

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Причиной такого масштабного отзыва называют дефект коленчатого вала, из-за которого шатунный вкладыш может преждевременно износиться и впоследствии заклинить. До поломки на машинах из-за неисправного мотора можно услышать подозрительные шумы, кроме того, возможно срабатывание индикатора неисправности двигателя. Чтобы устранить эту неполадку, дилеры Honda произведут частичную разборку двигателя на каждом автомобиле.

Ранее стало известно, что Honda разработала абсолютно новый двигатель V8 объемом 5,0 л мощностью 350 л.с.

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Источник: gazeta.ru

Фото: Unsplash

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