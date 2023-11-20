Россиянам, владеющим недвижимостью в Финляндии, грозит потеря собственности

Финляндия намерена закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия намерена закрыть оставшиеся четыре контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Сирии, Ирака и Сомали. Об этом пишет издание IltaLehti со ссылкой на источники.

«Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду», — говорится в публикации.

На прошлой неделе, 17 ноября, финские власти приняли решение закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке страны. Работа этих КПП возобновится 18 февраля 2024 года. Свое решение финские власти объяснили ухудшением ситуации с миграцией.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, в случае необходимости будут приняты и более решительные меры. В Хельсинки решили, что оставшиеся два КПП, расположенные на севере Финляндии, — «Вартиус» и «Салла» – продолжат прием заявлений мигрантов об убежище.

Представители посольства РФ в Хельсинки рассказали РИА Новости, что решение финского правительства вызывает беспокойство, и Москва предпримет ответные меры. Для россиян закрытие границ с Финляндией может обернуться массовым изъятием недвижимости.

Финские власти до 2027 года намерены на законодательном уровне забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Стоит отметить, что на фоне ужесточения на въезд в Финляндию из России оплата счетов и налогов стала практически невозможной для россиян, провести банковские платежи из России в условиях санкций также затруднительно.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ria.ru