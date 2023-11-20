Немецкое качество по-китайски: цена аналога Volkswagen стартует в РФ от 1,8 млн рублей

Официальный старт продаж Jetta VA3 в России состоится уже в ноябре

Официальные продажи автомобилей китайского производства Jetta VA-3 на российском рынке начнутся в текущем ноябре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в объединенной пресс-службе компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

Представитель дилерского холдинга уточнил, что «АвтоСпецЦентр Север» нынешней осенью подписал дилерское соглашение с компанией FAW по дистрибуции модели Jetta VA3. Выпуском автомобилей занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen в Китае. Седан создан на платформе, идентичной Skoda Rapid и Volkswagen Polo первого поколения.

Jetta VA-3

«FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один, но модель они переименовывать не стали, поскольку она зарекомендовала себя на европейском рынке», — рассказали в комментарии изданию представители дилерской компании.

Стоимость Jetta VA3 стартует от 1,8 млн рублей, под капотом автомобиля установлен атмосферный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с. в связке с механической трансмиссией или шестидиапазонным автоматом Aisin. В списке оснащений заявлены противоугонный комплекс и мультимедийная система с четырьмя динамиками.

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Источник: gazeta.ru