На хранении шин теперь можно сэкономить
«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) предлагает комплексный подход к хранению и обслуживанию шин и дисков для своих клиентов-автомобилистов в дилерских центрах «Рольф».
В рамках сервисного пакета «На колесах» в салонах этого дилера клиенты банка могут приобрести 3 услуги по цене одной, заплатив 9 тысяч рублей.
В пакет услуг входит:
- двукратный шиномонтаж (съём/ установка колеса, демонтаж шины, монтаж шины, балансировка)
- сезонное хранение шин и дисков в течение 7 месяцев с гарантией сохранности и соблюдением требований ГОСТ
- помощь на дороге 24/7 (эвакуация, пуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива).
Оформить пакет услуг можно онлайн в течение пары минут. Достаточно ввести на странице сервиса в дистанционном банковском обслуживании в разделе «Гараж» или на странице акции регистрационный номер, данные автомобиля и контактную информацию и оплатить услуги.
Сертификат придет на почту, а услуга будет доступна в 16 дилерских центрах «Рольф» в Москве.
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