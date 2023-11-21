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На хранении шин теперь можно сэкономить

Автовладельцам предложили 3 в 1: шиомонтаж, хранение колес и помощь на дорогах

«Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) предлагает комплексный подход к хранению и обслуживанию шин и дисков для своих клиентов-автомобилистов в дилерских центрах «Рольф».

В рамках сервисного пакета «На колесах» в салонах этого дилера клиенты банка могут приобрести 3 услуги по цене одной, заплатив 9 тысяч рублей.

В пакет услуг входит:

  • двукратный шиномонтаж (съём/ установка колеса, демонтаж шины, монтаж шины, балансировка)
  • сезонное хранение шин и дисков в течение 7 месяцев с гарантией сохранности и соблюдением требований ГОСТ
  • помощь на дороге 24/7 (эвакуация, пуск двигателя, замена колеса, подвоз топлива).
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Оформить пакет услуг можно онлайн в течение пары минут. Достаточно ввести на странице сервиса в дистанционном банковском обслуживании в разделе «Гараж» или на странице акции регистрационный номер, данные автомобиля и контактную информацию и оплатить услуги.

Сертификат придет на почту, а услуга будет доступна в 16 дилерских центрах «Рольф» в Москве.

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Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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