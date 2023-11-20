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Попадание АВТОВАЗа под санкции отразилось на производительности
Попадание АВТОВАЗа под санкции отразилось на производительности
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Попадание АВТОВАЗа под санкции отразилось на производительности

Соколов: Иностранные банки блокируют платежи АВТОВАЗа из-за американских санкций

В контексте усиления (в сентябре этого года) санкционного давления со стороны США в отношении АВТОВАЗа президент компании Максим Соколов рассказал о вызовах, с которыми сталкивается предприятие.

На парламентских слушаниях в Совете Федерации он отметил, что включение компании в американские санкционные списки привело к тому, что банки, как из дружественных, так и из недружественных стран, начали блокировать платежи, создавая серьезные препятствия для нормального функционирования предприятия.

Иностранные банки теперь не только блокируют исходящие платежи компании, но и отказываются проводить транзакции в сторону АВТОВАЗа, это касается экспортной продукции.

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Сложность ситуации заключается в том, что эти ограничения исходят не только от стран, объявивших себя недружественными, но и от иностранных банков из дружественных стран, которые опасаются риска вторичных санкций.

Руководство компании вынуждено реагировать на изменения и адаптироваться к новым реалиям. Снижение планов по выпуску автомобилей на 10% и изменение рабочего графика (перестали работать по выходным) стали необходимыми мерами для сохранения стабильности в условиях экономических трудностей. Немного снижена производительность и приостановлен темп производства по Весте.

Все остальные смены работают в полном объеме и с той же производительностью, подчеркнул глава предприятия.

Как только появилась информация, что АВТОВАЗ попал в SDN List, стало понятно, что логистические цепочки предприятия будут затруднены. SDN-лист — это черный список лиц и компаний, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещается вести любую деловую деятельность. Составляет черный список управление по контролю за иностранными активами при Минфине США. Занесение в SDN-лист означает, что организациям замораживают все активы в США и накладывают запрет на расчеты в долларах.

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Источник: Интерфакс

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
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Фото:За РулемАлександр Манзюк/ТАСС
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