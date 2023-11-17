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В 2023 году АВТОВАЗ не выпустит запланированное количество автомобилей

Максим Соколов: из-за санкций мы выпустим меньше машин Lada, чем планировали

Озвученный ровно год назад план выпуска 400 тысяч автомобилей может быть скорректирован в меньшую сторону, допустил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Напомним, недавно глава предприятия рассказал, что модель Гранта выпускается близким к предельному темпом, но теперь уточнил, что общий объем выпуска завода едва ли дотянет до ранее заявленных показателей.

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«Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше 400 тысяч автомобилей – коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, из-за санкций», – рассказал Соколов.

Он добавил, что с января по октябрь выпущено уже 293 тысячи машин. Если учесть озвученную корректировку в 10%, за оставшиеся три месяца предприятию предстоит произвести около 67 тысяч товарных автомобилей.

Немного просядут и продажи – по прогнозу Соколова, примерно до 37,5 тысячи штук в ноябре, что на 8,3% меньше, чем в октябре, когда продали рекордные 40 тысяч машин. Но есть у предприятия и хорошие новости – в декабре должна возобновиться сборка моделей Vesta и Niva с двигателями Евро-5.

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Источник: РИА Новости, Максим Кадаков

Фото: АВТОВАЗ

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