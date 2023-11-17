Стало известно, когда появятся Vesta и Niva с двигателями Евро-5
Российский автогигант возобновит производство всех моделей Vesta и Niva, оснащенных двигателями экостандарта Евро-5, в декабре 2023 года.
Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Также в декабре восстановится производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов.
«В течение декабря 2023 года АВТОВАЗ восстановит Евро-5 на всех Вестах. И обе Нивы в течение декабря будут Евро-5, плюс получат ABS», – сказал Соколов.
В 2022 году АВТОВАЗ временно перешел на производство машин с более низким стандартом из-за санкционных ограничений по ввозу автокомпонентов. Требовалось сократить количество компонентов иностранного производства, чтобы не испытывать трудностей с поставками комплектующих на конвейер.
Возвращение экостандарта Евро-5 в модельный ряд АВТОВАЗа началось с 1 сентября 2023 года с семейства Lada Granta.
Напомним также, что в ноябре АВТОВАЗ открыл филиал научно-технического центра Lada в Санкт-Петербурге, где будут разрабатывать отечественные автокомпоненты.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!