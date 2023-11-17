Стало известно, когда появятся Vesta и Niva с двигателями Евро-5

АВТОВАЗ: Vesta и Niva снова получат двигатель Евро-5 и ABS в декабре 2023 года

Российский автогигант возобновит производство всех моделей Vesta и Niva, оснащенных двигателями экостандарта Евро-5, в декабре 2023 года.

Об этом в кулуарах форума «Транспорт России» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Также в декабре восстановится производство внедорожников Niva Travel и Legend с антиблокировочной системой тормозов.

«В течение декабря 2023 года АВТОВАЗ восстановит Евро-5 на всех Вестах. И обе Нивы в течение декабря будут Евро-5, плюс получат ABS», – сказал Соколов.

В 2022 году АВТОВАЗ временно перешел на производство машин с более низким стандартом из-за санкционных ограничений по ввозу автокомпонентов. Требовалось сократить количество компонентов иностранного производства, чтобы не испытывать трудностей с поставками комплектующих на конвейер.

Возвращение экостандарта Евро-5 в модельный ряд АВТОВАЗа началось с 1 сентября 2023 года с семейства Lada Granta.

Напомним также, что в ноябре АВТОВАЗ открыл филиал научно-технического центра Lada в Санкт-Петербурге, где будут разрабатывать отечественные автокомпоненты.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ