Названа причина, почему не состоялся проект Lada Duster

Шмелёв: Lada Duster не появился из-за сложностей с производством версии 4x4

После передачи активов Renault Group АВТОВАЗу рассматривалась возможность возобновления производства некоторых моделей Renault, включая Duster.

Евгений Шмелёв, первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа, пояснил, что проект оказался нежизнеспособным из-за трудностей производства машин с полным приводом.

В то время были бесконечные блокировки или угрозы блокировки компонентов, попавших в санкционные списки, и это делало невозможным создание Duster с полным приводом. Особенно учитывая, что локализация модели была достаточно низкой.

А поскольку более 90% продаж Duster в России приходилось на модели с 4x4, выпускать легкий кроссовер без полного привода, вкладываясь при этом в создание компонентной базы, не имело никакого смысла.

Шмелёв в ходе своего выступления на конференции «Баркемп-2023» также поделился новыми деталями о кроссовере на базе Lada Vesta, упомянул о возможном выпуске электрокаров Vesta и Niva и подтвердил работу над заменой Lada Largus.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС