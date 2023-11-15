Названа причина, почему не состоялся проект Lada Duster
После передачи активов Renault Group АВТОВАЗу рассматривалась возможность возобновления производства некоторых моделей Renault, включая Duster.
Евгений Шмелёв, первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа, пояснил, что проект оказался нежизнеспособным из-за трудностей производства машин с полным приводом.
В то время были бесконечные блокировки или угрозы блокировки компонентов, попавших в санкционные списки, и это делало невозможным создание Duster с полным приводом. Особенно учитывая, что локализация модели была достаточно низкой.
А поскольку более 90% продаж Duster в России приходилось на модели с 4x4, выпускать легкий кроссовер без полного привода, вкладываясь при этом в создание компонентной базы, не имело никакого смысла.
Шмелёв в ходе своего выступления на конференции «Баркемп-2023» также поделился новыми деталями о кроссовере на базе Lada Vesta, упомянул о возможном выпуске электрокаров Vesta и Niva и подтвердил работу над заменой Lada Largus.
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Источник: «Российская газета»
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Отзывы о Renault Duster (25)
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету