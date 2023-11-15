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Названа причина, почему не состоялся проект Lada Duster

Шмелёв: Lada Duster не появился из-за сложностей с производством версии 4x4

После передачи активов Renault Group АВТОВАЗу рассматривалась возможность возобновления производства некоторых моделей Renault, включая Duster.

Евгений Шмелёв, первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АВТОВАЗа, пояснил, что проект оказался нежизнеспособным из-за трудностей производства машин с полным приводом.

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В то время были бесконечные блокировки или угрозы блокировки компонентов, попавших в санкционные списки, и это делало невозможным создание Duster с полным приводом. Особенно учитывая, что локализация модели была достаточно низкой.

А поскольку более 90% продаж Duster в России приходилось на модели с 4x4, выпускать легкий кроссовер без полного привода, вкладываясь при этом в создание компонентной базы, не имело никакого смысла.

Шмелёв в ходе своего выступления на конференции «Баркемп-2023» также поделился новыми деталями о кроссовере на базе Lada Vesta, упомянул о возможном выпуске электрокаров Vesta и Niva и подтвердил работу над заменой Lada Largus.

Источник: «Российская газета»

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+10