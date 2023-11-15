АВТОВАЗ близок к предельным объемам выпуска модели Lada Granta

Максим Соколов, АВТОВАЗ: в 2023 году сделаем более 200 тысяч автомобилей Гранта

Как сообщил журналистам президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в текущем году самая популярная модель отечественного бренда и бестселлер рынка легковых автомобилей Lada Granta будет выпущена тиражом более 200 тысяч единиц.

«В самом конце [2024] года [планируется выпустить] народный автомобиль Lada Iskra, который со временем придет на замену нашей Granta, которая является флагманом по сегодняшнему выпуску, и мы сделаем более 200 тысяч этих автомобилей в текущем 2023 году», – рассказал Соколов.

По данным АВТОВАЗа, проектная мощность цеха «Калина» на тольяттинской площадке автогиганта, где выпускается семейство Гранты, составляет 220 тысяч машин ежегодно. То есть производитель вплотную подошел к максимуму текущих возможностей по выпуску этой модели.

Известно, что суммарно в 2023 году АВТОВАЗ собирался выпустить не менее 400 тысяч автомобилей моделей Granta, Vesta и Niva. Таким образом, Гранта должна составить около половины всего объема продукции завода.

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге поначалу переименовали в «Лада Санкт-Петербург», но в ноябре сменили вывеску на «Автозавод Санкт-Петербург». С июня 2023 года там собирают являющиеся клоном FAW Bestune T77 кроссоверы Lada X-Cross 5, однако пока удалось выпустить всего лишь немногим более 100 машин.

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Источник: ТАСС, АВТОВАЗ