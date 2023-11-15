АВТОВАЗ близок к предельным объемам выпуска модели Lada Granta
Как сообщил журналистам президент АВТОВАЗа Максим Соколов, в текущем году самая популярная модель отечественного бренда и бестселлер рынка легковых автомобилей Lada Granta будет выпущена тиражом более 200 тысяч единиц.
«В самом конце [2024] года [планируется выпустить] народный автомобиль Lada Iskra, который со временем придет на замену нашей Granta, которая является флагманом по сегодняшнему выпуску, и мы сделаем более 200 тысяч этих автомобилей в текущем 2023 году», – рассказал Соколов.
По данным АВТОВАЗа, проектная мощность цеха «Калина» на тольяттинской площадке автогиганта, где выпускается семейство Гранты, составляет 220 тысяч машин ежегодно. То есть производитель вплотную подошел к максимуму текущих возможностей по выпуску этой модели.
Известно, что суммарно в 2023 году АВТОВАЗ собирался выпустить не менее 400 тысяч автомобилей моделей Granta, Vesta и Niva. Таким образом, Гранта должна составить около половины всего объема продукции завода.
Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге поначалу переименовали в «Лада Санкт-Петербург», но в ноябре сменили вывеску на «Автозавод Санкт-Петербург». С июня 2023 года там собирают являющиеся клоном FAW Bestune T77 кроссоверы Lada X-Cross 5, однако пока удалось выпустить всего лишь немногим более 100 машин.
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...