АВТОВАЗ испытывает новую бюджетную модель Lada Iskra, продажи которой стартуют в 2025 году
Автоконцерн в Тольятти работает над бюджетной версией модели B-класса, речь идет о Lada Iskra, выпуск которой запланирован на конец 2024 года.
Накануне в Сети распространили снимки прототипных седанов, спрятанных под бело-черным камуфляжем, передвигающихся по улицам Тольятти в рамках тестирования.
Модель создана на платформе французской CMF-B, планируется, что на ее базе будут созданы машины в кузовах седан, универсал и кроссоверообразный универсал. Старт продаж автомобилей запланирован на 2025 год. По информации, в 2026-2027 году появится новая модификация Искры, она призвана заменить Гранту на конвейере и на авторынке.
Под капотом установят вазовский атмосферник объемом 1,6 л, он будет работать в паре с механической коробкой передач. Модифицированные автомобили могут оснастить новой вариаторной трансмиссией от китайского производителя WanLiYang CVT18. В текущем году ее используют при выпуске флагманского семейства Весты.
Стоит отметить, что в доступной части базы Федерального института промышленной собственности уже появились новые патентные документы по перспективной разработке АВТОВАЗа – семейства автомобилей Lada Iskra.
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Источник: Carsweek.ru
Фото: Avtograd news/VK
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