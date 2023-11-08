АВТОВАЗ испытывает новую бюджетную модель Lada Iskra, продажи которой стартуют в 2025 году

В Сети появились снимки бюджетной Lada Iskra во время тестирования в Тольятти

Автоконцерн в Тольятти работает над бюджетной версией модели B-класса, речь идет о Lada Iskra, выпуск которой запланирован на конец 2024 года.

Накануне в Сети распространили снимки прототипных седанов, спрятанных под бело-черным камуфляжем, передвигающихся по улицам Тольятти в рамках тестирования.

Модель создана на платформе французской CMF-B, планируется, что на ее базе будут созданы машины в кузовах седан, универсал и кроссоверообразный универсал. Старт продаж автомобилей запланирован на 2025 год. По информации, в 2026-2027 году появится новая модификация Искры, она призвана заменить Гранту на конвейере и на авторынке.

Под капотом установят вазовский атмосферник объемом 1,6 л, он будет работать в паре с механической коробкой передач. Модифицированные автомобили могут оснастить новой вариаторной трансмиссией от китайского производителя WanLiYang CVT18. В текущем году ее используют при выпуске флагманского семейства Весты.

Стоит отметить, что в доступной части базы Федерального института промышленной собственности уже появились новые патентные документы по перспективной разработке АВТОВАЗа – семейства автомобилей Lada Iskra.

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Источник: Carsweek.ru

Фото: Avtograd news/VK