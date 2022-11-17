Стало известно, сколько машин АВТОВАЗ выпустит в 2023 году

А вот следующий год должен стать для отечественного автогиганта более удачным.
Предварительный план предусматривает выпуск 400 тысяч автомобилей в 2023 году. Об этом сообщил в ходе Транспортной недели — 2022 президент АВТОВАЗа Максим Соколов, уточнив, что план осуществим в том случае, «если рынок даст ответную реакцию».
А отвечая на вопрос о планах на 2025 год, Соколов заявил, что предприятие может быстро выйти на производство 500 тысяч автомобилей в год.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Источник: РИА Новости
Фото: скриншот видео «На заводе»