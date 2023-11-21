Прозрачный двигатель: вот как работает V8
Автомобильные двигатели – это сложные устройства, принцип работы которых может быть непросто понять. Однако новый прозрачный двигатель от компании Sandlin Engineering делает понимание его работы простым и увлекательным.
Видны все компоненты двигателя, включая поршни, шатуны, коленчатый вал и клапаны.
В отличие от других прозрачных моторов, это 8-цилиндровый V-образный двигатель, который отличается от рядного мотора.
В Sandlin Engineering говорят, что прозрачный двигатель идеально подходит для использования в образовательных целях. Но его необязательно для этого покупать – достаточно и видео.
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Фото, видео: YouTube
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