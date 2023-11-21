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Прозрачный двигатель: вот как работает V8
Прозрачный двигатель: вот как работает V8
Как работает мотор V8 – видео прозрачного...

Прозрачный двигатель: вот как работает V8

Как работает мотор V8 – видео прозрачного двигателя

Автомобильные двигатели – это сложные устройства, принцип работы которых может быть непросто понять. Однако новый прозрачный двигатель от компании Sandlin Engineering делает понимание его работы простым и увлекательным.

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Видны все компоненты двигателя, включая поршни, шатуны, коленчатый вал и клапаны.

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В отличие от других прозрачных моторов, это 8-цилиндровый V-образный двигатель, который отличается от рядного мотора.

В Sandlin Engineering говорят, что прозрачный двигатель идеально подходит для использования в образовательных целях. Но его необязательно для этого покупать – достаточно и видео.

Фото, видео: YouTube

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За РулемКирилл Панов
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