Руководство «Москвича» анонсировало показ кроссовера D-класса в 2024 году
Отечественный автопроизводитель «Москвич» намерен в 2023 году выпустить порядка 27 тысяч машин. Такими планами завода поделилась накануне директор компании по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям Татьяна Редько.
«В 2023 году будет произведено порядка 27 тыс. автомобилей», — цитируют «Известия» слова Редько из ее выступления в Совете Федерации.
По словам Редько, 4,2 тысячи из указанного количества придется в текущем году на электромобили. Топ-менеджер завода напомнила, что у предприятия «Москвич» открыты 82 дилерских центра в 51 городе России.
Ранее, в ходе совместного опроса сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто» и автомобильного портала Quto.ru, 7% респондентов назвали «Москвич 712» одним из лучших отечественных автомобилей всех времен.
В октябре коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль сообщил, что завод увеличит в 2024 году производство автомобилей до 50 тысяч единиц. Также Мигаль рассказал, что в будущем году будет представлен кроссовер D-класса Москвич 8.
Напомним, 4 сентября на заводе «Москвич» началась серийная сборка автомобилей Москвич 6. Новый лифтбек позиционируется как вместительный и практичный автомобиль для комфортных ежедневных поездок.
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Источник: iz.ru
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