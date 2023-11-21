Самый знаменитый Lamborghini продадут с молотка

Lamborghini из фильма «Волк с Уолл-стрит» выставлен на продажу

Lamborghini Countach, который сняли в фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе (2013 год), был построен в 1989 году.

Lamborghini Countach из фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе

Этот автомобиль будет выставлен на аукцион в Абу-Даби 25 ноября 2023 года с тремя автографами – Скорсезе, Ди Каприо и Робби, стулом режиссера, хлопушкой-нумератором и костюмом главного героя.

Lamborghini Countach из фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе

Lamborghini Countach с номером шасси ZA9CAOSA6KLA12692 – один из 658 экземпляров 25-го юбилейного выпуска.

Lamborghini Countach из фильма «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе

Он сыграл в нескольких незабываемых сценах фильма, отразив экстравагантный образ жизни Джордана Белфорта.

Автомобиль привлек к себе внимание, хотя его общее время на экране составляло лишь 3 минуты и 11 секунд.

Ожидается, что суперкар Lamborghini Countach, несмотря на свое разбитое состояние (после трюка его не ремонтировали), будет продан за 1,5-2 млн долларов или 133-177 млн рублей.

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Фото: Bonhams