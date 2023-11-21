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Huawei показал на автосалоне в Гуанчжоу свой третий кроссовер — Aito M9

Флагманский Aito M9 — совместная разработка компаний Huawei и Seres

Электромобиль Aito M9 официально поступит в продажу в следующем месяце. Предпродажи начались еще 25 сентября, и, по слухам, предзаказы уже превысили 20 000 единиц.

Полноразмерный кроссовер, который продемонстрировали на автосалоне в Гуанчжоу, имеет габариты 5230/1999/1800 мм и колесную базу 3110 мм.

В версии EV двухмоторная компоновка: передний двигатель максимальной мощностью 160 кВт (217 л.с.), задний — 230 кВт (312 л.с.). Тройная аккумуляторная батарея CATL обладает емкостью 97,682 кВт.ч, что обеспечивает запас хода 630 км.

Aito M9
Aito M9

Гибридная версия оснащена двигателем 1.5T мощностью 152 л.с. и двумя электродвигателями. Передний мотор – мощностью 224 л.с., а задний – 152 л.с. Аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода только на электротяге до 175 км.

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Aito M9
Aito M9

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Марка Aito – совместный проект Huawei и Seres. В этом СП Seres отвечает за сборку автомобилей, а Huawei поставляет электродвигатели, чипы, датчики и другие электронные компоненты. В настоящее время Aito продает в Китае две модели: внедорожники M5 и M7.

Кстати, «За рулем» уже протестировал M5, результаты вы найдете в нашем материале с видео.

Aito M9
Aito M9

Флагманский SUV Aito M9 доступен по предзаказу в Китае по цене 500 000 - 600 000 юаней (6,1-7,4 млн рублей).

Источник: carnewschina.com

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За РулемАлексеева Елена
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