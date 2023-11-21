Можно ли сейчас накопить на новую машину? Вот что отвечают водители!

«За рулем»: 62% российских водителей не думают о покупке другой машины

Эксперты РОАД посчитали, что теперь россияне копят на новую машину примерно пять лет, что уже в принципе недалеко от советских показателей. Мы решили спросить у подписчиков «За рулем» в Viber, копят ли они на автомобиль, и если да, то как именно. Прояснились интересные, хоть и вполне ожидаемые вещи.

Самая небольшая группа (3% из примерно 1,7 тысячи респондентов) – это те, кто без каких-либо дополнительных «костылей» покупает новый автомобиль каждые два года. Несколько больше (около 10%) среди наших подписчиков тех, кто копит на машину несколько лет.

«За рулем» в Viber – подписаться!

Четверть опрошенных использует прижившуюся в последнее десятилетие схему: продать прежний автомобиль (или сдать его в трейд-ин) и купить новую машину в кредит.

Просто меняющих одну машину на другую каждые пару лет – всего 3%

Однако большая часть (62%) – это те, кто считает, что сейчас не до покупки автомобиля, они не копят на него деньги и озабочены более насущными делами...