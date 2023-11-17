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Схема СССР по приобретению нового автомобиля снова становится актуальной

Аналитики: на покупку нового авто россиянину придется копить от 3 до 5 лет

При сравнении средних цен на автомобили и зарплат россиян за последние 10 лет выясняется, что доступность приобретения транспортных средств сократилась.

«Если в 2013 году на покупку новой машины нужно было примерно 30 месячных зарплат, то в середине 2023 года на это уйдет почти 40 зарплат. Автомобиль снова становится роскошью», – такими выводами поделились эксперты ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
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И это не предел, утверждают аналитики, потому что цены на автомобили продолжают расти. Этот факт можно рассматривать как признак ухудшения качества жизни россиян. Эксперты «Открытия Авто» рассказали, что средняя цена новой машины составляет почти 4 млн рублей, а машины с пробегом – примерно 2 млн рублей.

Если учесть эти данные и сведения Росстата о том, что средняя зарплата по России достигает 70 тысяч рублей в месяц, на покупку нового автомобиля потребуется почти 60 месячных зарплат, а на подержанный – порядка 30. Другими словами, человеку придется откладывать всю свою зарплату на покупку машины примерно пять лет, а на машину с пробегом – примерно два года.

«Данные дилеров могут быть недостаточно репрезентативны, и это может приводить к завышенным оценкам средней цены, например, из-за более высокого представительства в крупных городах. В регионах высокую долю в продажах занимают более дешевые автомобили», – предположил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов.

Эксперты единодушны в главном – за последние два года доступность легковых автомобилей для населения существенно снизилась. Это приведет к старению автопарка страны.

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Источник: ng.ru

Фото: Depositphotos

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