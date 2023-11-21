Названы марки, автомобили которых сильнее всего выросли в цене в РФ

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Эксперт: машины с пробегом подорожали на 30-40% в 2023 году

Автомобили с пробегом на российском рынке стали дороже с начала 2023 года. Об этом в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» рассказал директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков.

Он уточнил, что в период с января по октябрь текущего года рост цен на вторичном авторынке достиг 30-40%.

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«Сильнее всего выросли в цене машины европейских, японских и корейских брендов, которые вынужденно покинули официальный автомобильный рынок и теперь поставляются путем параллельного импорта», — уточнил собеседник издания.

По мнению Баскакова, одной из основных причин роста цен является нехватка автомобилей и ограниченный выбор моделей.

Согласно данным «Автостата», 28% на вторичном рынке РФ составляет доля японских автомобилей. Количество перерегистраций японских машин с пробегом в ГИБДД в период с января по август 2023 года составило 1 229 504 экземпляров. Уточняется, что этот показатель на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: gazeta.ru

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