Будем стрелять: полиция с трудом остановила пьяного подростка на Приоре (видео)
В Дивногорске патруль ДПС заметил автомобиль Lada Priora, водитель которого совершал опасные маневры. Остановиться по сигналу стражей закона он не захотел, поэтому те начали преследование. Через несколько минут к ним присоединился еще один экипаж.
Вскоре машину оставили, но когда инспекторы подбежали к машине, водитель резко поехал назад, сбил полицейских и попытался скрыться.
«Сотрудники полиции произвели несколько предупредительных выстрелов, а затем – в сторону автомобиля. Спустя некоторое время правонарушитель был задержан. Экспресс-тест показал, что 19-летний местный житель находится в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем было установлено, что в мае текущего года молодой человек был лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В действиях задержанного полиция усмотрела признаки преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК РФ, поэтому на место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу.
В итоге нарушителю выписано несколько административных штрафов, а также возбуждены уголовные дела по статьям 264.1 и 318 УК РФ. Машину «беспечного ездока» забрали на штрафстоянку.
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Источник: МВД Медиа
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