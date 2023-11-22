Электронные права – они вообще безопасны?

Электронные водительские права могут быть источником утечки персональных данных

Электронные водительские права, анонсированные властями, могут стать источником утечки личной информации. Эксперты и юристы, приглашенные в Совет Федерации, выразили опасения относительно рисков хранения персональных данных и упрощения доступа для злоумышленников. Они привели пример неудачного эксперимента с электронными правами в Австралии.

Напомним, в июле 2023 года Минцифры и ГИБДД предложили поправки к ПДД, позволяющие водителям использовать QR-коды вместо бумажных прав. Несмотря на то что эта опция уже действует, инспекторы могут требовать бумажные права, и за их отсутствие предусмотрен штраф 500 рублей. После принятия поправок QR-код получит юридический статус — права и СТС можно оставлять дома.

Несмотря на согласование поправок, зампред комитета Совфеда по госстроительству Александр Башкин высказал беспокойство по поводу рисков, которые несет нововведение. Речь о том, что злоумышленники могут «проникнуть» в базу данных цифровых удостоверений и внести изменения. А наш сайт Госуслуг не является эталоном безопасности и может быть подвержен любой из атак, что уже происходило неоднократно.

В ГИБДД считают, что опасаться нечего, и утверждают, что проверка электронных прав не требует запроса данных, так как QR-код содержит зашифрованное изображение реальных прав и подписано электронной подписью, а в планшете есть ключ и дешифратор. После расшифровки полицейский видит документ так же, как если бы он получил его из рук водителя, но в гораздо лучшем качестве.

Поскольку QR-код постоянно меняется, подделать его практически невозможно — утечки персональных данных исключены. Кроме того, каждая проверка фиксируется в системе, что обеспечивает прозрачность и возможность разрешения конфликтов на дороге. Ведь всегда можно выяснить, где, когда и какой инспектор общался с водителем.

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Источник: «Коммерсант»