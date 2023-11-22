В Москве Geely Binrui Cool продается за 2,7 млн рублей, но есть дешевле на 300 тысяч

Дилеры привезли на рынок России седан Geely Binrui Cool в обновленном дизайне

На российском рынке стартовали продажи седана Geely Binrui Cool китайского производителя. Цены на новый автомобиль 2023 года отличаются в зависимости от региона, в частности, продавец в Свердловской области выставил автомобиль по цене 2,4 млн рублей, а в Москве за эту же модель дилер хочет выручить уже 2,7 млн рублей.

Geely Binrui Cool создан на платформе Geely Coolray, после модернизации в 2022 году переднюю часть машины изменили полностью, теперь у седана иные фары, решетка радиатора и бампер с «пастью», а также вставки-бумеранги по бокам. На задней части установили другие фонари с рисунком, похожим на Lynk & Co, и бампер с выделяющимися патрубками выхлопной системы.

Geely Binrui Cool

В салоне 10,25-дюймовый экран, мультимедийная система с экраном 12 дюймов «висит» над панелью приборов. Дефлекторы замаскированы, а рычаг переключения передач сделан в виде компактного джойстика.

Седан оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 181 л.с., над мотором работала компания Aurobay, в которую вошли дочерние подразделения Geely и Volvo. Турбо-«четверка» работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, автомобилю потребуется 7,1 секунды.

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Источник: rg.ru