В Москве Geely Binrui Cool продается за 2,7 млн рублей, но есть дешевле на 300 тысяч
На российском рынке стартовали продажи седана Geely Binrui Cool китайского производителя. Цены на новый автомобиль 2023 года отличаются в зависимости от региона, в частности, продавец в Свердловской области выставил автомобиль по цене 2,4 млн рублей, а в Москве за эту же модель дилер хочет выручить уже 2,7 млн рублей.
Geely Binrui Cool создан на платформе Geely Coolray, после модернизации в 2022 году переднюю часть машины изменили полностью, теперь у седана иные фары, решетка радиатора и бампер с «пастью», а также вставки-бумеранги по бокам. На задней части установили другие фонари с рисунком, похожим на Lynk & Co, и бампер с выделяющимися патрубками выхлопной системы.
В салоне 10,25-дюймовый экран, мультимедийная система с экраном 12 дюймов «висит» над панелью приборов. Дефлекторы замаскированы, а рычаг переключения передач сделан в виде компактного джойстика.
Седан оснащен двигателем объемом 1,5 л мощностью 181 л.с., над мотором работала компания Aurobay, в которую вошли дочерние подразделения Geely и Volvo. Турбо-«четверка» работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Чтобы разогнаться до 100 км/ч, автомобилю потребуется 7,1 секунды.
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Источник: rg.ru
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