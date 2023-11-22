Новый кроссовер Jaecoo заменит Santa Fe

Jaecoo J8, дебютировавший на Женевском автосалоне, везут в Россию

Кроссовер Jaecoo J8 станет второй моделью в ряду бренда, который представлен кроссовером Jaecoo J7.

Новинка отличается повышенной проходимостью и высоким уровнем комфорта, а также безопасности. Кроме того, автомобиль оснащен передовыми техническими решениями.

Jaecoo J8

Jaecoo J8 имеет экономичный двигатель и интеллектуальную систему полного привода с несколькими режимами движения.

Водителю помогает ряд интеллектуальных электронных систем.

Салон кроссовера обшит качественными материалами. В частности, кожей Nappa. Центральным элементом интерьера стал уникальный интерактивный изогнутый экран диагональю 24,6 дюйма.

Также салон имеет атмосферную подсветку с гаммой из 256 различных цветов.

Как рассказали в компании «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, новый кроссовер Jaecoo J8 появится в продаже у дилеров в начале 2024 года. Тогда же станут известны подробности, в том числе стоимость кроссовера.

Напомним, что Jaecoo J7 продается в нашей стране по цене от 2 799 900 рублей.