Новый кроссовер Jaecoo заменит Santa Fe
Кроссовер Jaecoo J8 станет второй моделью в ряду бренда, который представлен кроссовером Jaecoo J7.
Новинка отличается повышенной проходимостью и высоким уровнем комфорта, а также безопасности. Кроме того, автомобиль оснащен передовыми техническими решениями.
Jaecoo J8 имеет экономичный двигатель и интеллектуальную систему полного привода с несколькими режимами движения.
Водителю помогает ряд интеллектуальных электронных систем.
Салон кроссовера обшит качественными материалами. В частности, кожей Nappa. Центральным элементом интерьера стал уникальный интерактивный изогнутый экран диагональю 24,6 дюйма.
Также салон имеет атмосферную подсветку с гаммой из 256 различных цветов.
Как рассказали в компании «За рулем», старейшему и самому популярному автомобильному изданию в России, новый кроссовер Jaecoo J8 появится в продаже у дилеров в начале 2024 года. Тогда же станут известны подробности, в том числе стоимость кроссовера.
Напомним, что Jaecoo J7 продается в нашей стране по цене от 2 799 900 рублей.
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