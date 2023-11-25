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Полиция задержала фейковую полицейскую машину, у водителя еще одна такая дома
Полиция задержала фейковую полицейскую машину, у водителя еще одна такая дома
У хулигана изъяли фальшивые полицейские Ford...

Полиция задержала фейковую полицейскую машину, у водителя еще одна такая дома

У хулигана изъяли фальшивые полицейские Ford Explorer и Chevrolet Impala

Полиция Иллинойса (США) расследовала сообщения о местном водителе, кружащем по городу на Ford Explorer и, каждый из которых был окрашен в черный цвет и оснащен оборудованием в стиле полиции, что придавало им вид официальных полицейских автомобилей.

У Explorer была защитная решетка спереди, стальные колеса, громкоговоритель и прожектор, а Impala также работала на стальных колесах, имела прожектор, задние антенны CB, «мигалку» на крыше и полицейский значок на багажнике.

Ford Explorer
Ford Explorer
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Полиция задержала пикап, прикидывавшийся полицейским

И хотя водитель пытался убедить полицию, что это лишь невинное развлечение и оно абсолютно законно, номера на каждой машине, а также звезду с надписью «Иллинойс Стейт Полис» объяснить ему будет трудно.

Полиция попросила местных жителей сообщить, если этот человек их останавливал или представлялся офицером. Тогда хулигану можно будет предъявить более серьезные обвинения. Ведь с полицией здесь шутки плохи.

Chevrolet Impala
Chevrolet Impala

Источник: carscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
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