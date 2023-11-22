Водителям на заметку: в ГИБДД рассказали, из-за чего происходят аварии

Частые причины ДТП: превышение скорости и нарушение правил проезда перекрестков

Более 110 тыс. ДТП с пострадавшими зарегистрировано за 10 месяцев на российских дорогах. Почти 90% из них произошло по причине нарушения правил дорожного движения водителями, сообщили в ГУ ОБДД МВД России.

В Госавтоинспекции отметили, что наибольшее количество таких аварий (19 437 с начала года) было спровоцировано нарушением водителями скоростного режима (п. 10.1 ПДД). В ведомстве подчеркнули, что правильный выбор скоростного режима, учитывая условия дороги и окружающую обстановку, является ключевым условием безопасности.

Другой распространенной причиной ДТП, вызванных действиями водителей, является нарушение правил проезда перекрестков. За 10 месяцев было зарегистрировано 19 283 подобных случая, причем большинство произошло на нерегулируемых перекрестках.

Выезд на полосу встречного движения остается одной из основных причин серьезных ДТП, несмотря на уменьшение их числа по сравнению с прошлым годом. В ГИБДД сообщили о 8 652 случаях, вызванных такими выездами за последние 10 месяцев. Более 74% таких аварий произошли на участках, где обгон разрешен.

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Источник: ТАСС