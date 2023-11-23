Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, когда в России появится кроссовер Москвич 8
Стало известно, когда в России появится кроссовер Москвич 8
Большой кроссовер Москвич 8 планируют выпустить...
Из-за этих махинаций автомобиль не зарегистрируют в ГИБДД — объясняем почему
Из-за этих махинаций автомобиль не зарегистрируют в ГИБДД — объясняем почему
Автокриминалист объяснил, чем чревата установка...
Марки из ФРГ и Франции названы самыми «неубиваемыми» автомобилями 2023 года
Марки из ФРГ и Франции названы самыми «неубиваемыми» автомобилями 2023 года
Renault Megane и Opel Corsa вошли в топ-10...

Белорусы представят свой электромобиль до конца года

БЕЛТА: Республика Беларусь ведет разработку электромобиля по двум направлениям

Белоруссия продолжает работать над созданием электромобиля под национальным брендом. Как напомнил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик, предстоит выполнить поручение Лукашенко по организации в РБ производства электрической модели до конца 2025 года, и работа тут ведется сразу по двум направлениям.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!
«Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной белорусскими учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию», – сказал Петр Пархомчик.

Он продолжил: параллельно над электромобилем отечественного производства работает завод БелДжи. В июне стандартную машину с ДВС передали в Объединенный институт машиностроения НАН для ее переоборудования в электрический вариант. По планам, работоспособный образец должен быть представлен до конца 2023 года.

Напомним, БелДжи под собственным названием BelGee X50 выпускает кроссовер Geely Coolray предыдущей итерации. Известно, что именно эту модель белорусы стремятся максимально локализовать – по договору с китайской стороной, это позволит вносить в конструкцию существенные изменения, вплоть до замены силовой установки на электрическую.

А вот взаимодействие с JAC (см. цитату выше) – тема для публичного поля относительно новая. Впрочем, о планах глубокой локализации китайских моделей именно двух брендов Лукашенко говорил еще в августе.

Источник: БЕЛТА

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За РулемUnsplash
Количество просмотров 4
Фото:За РулемUnsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0