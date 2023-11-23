Белорусы представят свой электромобиль до конца года

БЕЛТА: Республика Беларусь ведет разработку электромобиля по двум направлениям

Белоруссия продолжает работать над созданием электромобиля под национальным брендом. Как напомнил заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик, предстоит выполнить поручение Лукашенко по организации в РБ производства электрической модели до конца 2025 года, и работа тут ведется сразу по двум направлениям.

«Национальной академией наук ведется работа по созданию промышленного производства электромобилей с максимальной локализацией на базе компонентной базы, разработанной белорусскими учеными. В мае 2023 года Объединенному институту машиностроения передан образец электромобиля JAC для проработки возможности использования в нем отечественных разработок. С китайской компанией заключены договоры по техническому взаимодействию», – сказал Петр Пархомчик.

Он продолжил: параллельно над электромобилем отечественного производства работает завод БелДжи. В июне стандартную машину с ДВС передали в Объединенный институт машиностроения НАН для ее переоборудования в электрический вариант. По планам, работоспособный образец должен быть представлен до конца 2023 года.

Напомним, БелДжи под собственным названием BelGee X50 выпускает кроссовер Geely Coolray предыдущей итерации. Известно, что именно эту модель белорусы стремятся максимально локализовать – по договору с китайской стороной, это позволит вносить в конструкцию существенные изменения, вплоть до замены силовой установки на электрическую.

А вот взаимодействие с JAC (см. цитату выше) – тема для публичного поля относительно новая. Впрочем, о планах глубокой локализации китайских моделей именно двух брендов Лукашенко говорил еще в августе.

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Источник: БЕЛТА