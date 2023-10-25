Нужно иметь все свое: Лукашенко обещал выпуск электромобиля в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссии наладят выпуск собственного электромобиля

Развитие автоотрасли и, в частности, производство электрокаров в Белоруссии являются одним из приоритетных направлений. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

В ходе своего выступления на встрече с молодежью глава Белоруссии анонсировал планы по выпуску собственных легковых автомобилей. По словам Лукашенко, в этом вопросе «у Академии наук имеются большие наработки».

«Мы идем к тому, чтобы иметь все свое. Приоритет тут будем отдавать электромобилю. У Академии наук имеются большие наработки. Уже и двигатель сделали, правда говорят не очень он пока хороший. Есть и другие комплектующие, но нет пока батареи. В любом случае свой автомобиль у нас будет», — убежден президент.

Для реализации этих мер Белоруссия будет привлекать инвесторов, уже скоро в стране наладят выпуск премиальных китайских автомобилей Hongqi, подчеркнул Лукашенко.

Минский автозавод в 2020 году представил грузовик МАЗ-4381Е0 — первая за всю историю машиностроения Белоруссии техника с полностью электрической силовой установкой. Этот МАЗ был разработан специально для работы в городских условиях: он практически не издает шума и не выделяет угарного газа.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС