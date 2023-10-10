Доступная цена и набор опций названы ключевыми отличиями кроссовера BelGee X50

Россиянам рассказали о преимуществах и недостатках кроссовера BelGee X50

Продажи нового кроссовера BelGee X50 стартовали на российском авторынке в сентябре, цена автомобиля белорусского производства стартует от 2,55 млн рублей.

Несмотря на доступную, в сравнении с китайским оригиналом цену, версия из Белоруссии имеет ряд отличий и особенностей. Внешне автомобиль выглядит, как копия популярной модели Geely Coolray, но это только на первый взгляд. Есть нюансы, которые могут кардинально повлиять на предпочтения россиян при выборе в пользу этого кроссовера.

BelGee X50

Автомобиль оснащен турбированным двигателем объемом 1,5 л, адаптированном для российских дорог. Подвеска BelGee X50 от Coolray обеспечивает высокий уровень комфорта даже при наличии возможных неровностей на трассах. Белорусские специалисты оснастили автомобиль различными современными опциями, к тому же у него отличная маневренность.

BelGee X50

Но есть сомнения в части надежности и эффективности BelGee X50 из-за изменений в технической части автомобиля. Дело в том, что при его создании были использованы российские компоненты, включая аккумулятор. Вот они то и вызывают опасения, также BelGee X50 не имеет того набора опций, а также повышенного комфорта Coolray, который представлен на рынке РФ. К тому же малоизвестная белорусская марка может повлиять на продажи BelGee X50 в России, тем более на фоне популярного Coolray.

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Источник: Dni24.com

Фото: geely-motors.com