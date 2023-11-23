Автомобиль хорошо переживет зиму, если водитель проверит состояние этих деталей

Эксперт объяснил важность проверки масла, подвески и тормозов накануне зимы

Своевременно выявленный дефект во время диагностики автомобиля избавит его владельца от дорогостоящего ремонта. Об этом «Российской газете» рассказал технический тренер одной из франчайзинговых сетей автосервисов Сергей Пономарев.

Он напомнил, что в зимний сезон детали автомобиля испытывают повышенные нагрузки из-за постоянных перепадов температур, кроме того, реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой, негативно воздействуют на детали подвески и трансмиссии. Поэтому необходимо регулярно проводить комплексные работы по диагностике автомобиля.

«Обязательно проверять состояние и уровень всех технических жидкостей. У каждого масла свой индекс вязкости — 0W30 или 10W50. Первая цифра обозначает вязкость при низкой температуре. Чем меньше цифра, тем более жидким остается масло на морозе, а значит, запустить двигатель будет проще. В регионах с низкими температурами советую брать масло с индексом 0, а жителям Краснодара, например, подойдет масло с индексом 20W», — объяснил эксперт.

Перед наступлением зимы необходимо заменить сайлентблоки в подвеске, особенно если на них начали образовываться трещины и надрывы. Следует заменить изношенные пыльники ШРУСов и тормозные шланги, которые при отрицательных температурах могут окончательно порваться, если на них есть даже небольшие трещины. Зимой они подвержены повышенным нагрузкам, поэтому деформируются, трескаются и рвутся.

Важно проверять состояние всей тормозной системы и проводить своевременный ремонт, подчеркивает Пономарев. Также необходимо проверить состояние аккумулятора, потому что нагрузка на батарею в зимний период увеличивается, а ее емкость в морозы падает. К тому же энергия расходуется еще на обогрев стекол, сидений, а также на освещение, так как световой день короткий.

Желательно подзарядить аккумулятор специальным устройством, а лучше всего проверить АКБ и при необходимости обслужить в профессиональном сервисе, резюмировал Пономарев.

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Источник: rg.ru