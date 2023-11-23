Каждый второй — «китаец»: автопром КНР занимает на российском рынке долю в 51-52%

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Автомаркетолог объяснил причину роста цен автомобилей в 2023 году на 8-18%

На российском рынке в 2023 году цены на автомобили в зависимости от бренда и модели подорожали от 8 до 18%. Такими данными поделился с изданием НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Комментируя сообщение «Коммерсанта» о том, что экспертное сообщество прогнозирует, что авторынок вырастет в 2024 году примерно на 10%, приблизительно до 1,1 млн машин, Мосеев выразил мнение, что в 2023 году рынок с большой долей вероятности «перевалит» за миллион машин.

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Мосеев уточнил, что из этого миллиона на долю китайских брендов, официально представленных в РФ, приходится 51-52%. Доля параллельного импорта – 11%, остальное – это отечественные бренды ВАЗ, УАЗ и «Москвич».

«Цены в этом году росли не так, как в прошлом, они выросли в зависимости от бренда и модели от 8 до 18%. Меньше всего мы увидели повышение цен у АВТОВАЗа, хотя оно тоже было, так как он зависит от импортных составляющих. Если брать китайцев, то Haval поднимал цену меньше остальных, но это связано с наличием производства внутри страны, с попаданием под программу субсидий», — уточнил собеседник издания.

Мосеев проанализировал планы всех автопроизводителей и пришел к выводу, что они намерены продать на рынке России в 2024 году порядка 1,8 млн автомобилей. Но такие показатели невозможны по ряду причин, убежден эксперт.

«Очевидно, что это невозможно. Следующий год оптимистично – это 1,2 – 1,3 млн, при условии, что ставка ЦБ будет держаться недолго», — подчеркивает аналитик.

Если ставка Центробанка будет держаться, это будет сильно давить на рынок, и большого увеличения продаж не будет. Также в этой ситуации немаловажным фактором является курс рубля, резюмировал Мосеев.

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Источник: nsn.fm

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемEPA/TASS
Фото:За РулемEPA/TASS
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