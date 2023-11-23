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Honda Integra
Теперь не только в Китае: в РФ привезли седан Honda Integra с 182-сильным мотором
На авторынке России появилась Honda Integra по...

Теперь не только в Китае: в РФ привезли седан Honda Integra с 182-сильным мотором

На авторынке России появилась Honda Integra по цене от 2,8 млн рублей

Дебют новой модели Honda Integra японского производителя состоялся два года назад, а теперь эта модель появилась и у российских дилеров. Об этом стало известно «Российской газете».

Изначально Integra была представлена в кузове седан, а в начале 2023 года вышел на рынок и пятидверный хэтчбек. Модель отличается от Honda Civic оптикой, пластиковым обвесом, колесными дисками — в «базе» у Integra они 18-дюймовые. Есть спорт-пакет с черными зеркалами, молдингами и спойлером.

Honda Integra
Honda Integra
Honda Integra
Honda Integra
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На китайском рынке седан предлагался с турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 182 л.с. В отличие от Honda Civic его можно агрегатировать не только с бесступенчатой трансмиссией, но и с шестиступенчатой механической коробкой передач. У пятидверки аналогичный силовой агрегат. Позже был создан гибрид на базе турбомотора объемом 2,0 л, мощностью 203 л.с.

В объявлении указано, что мощность составляет 134 л.с., хотя у Integra нет таких версий. В таблице конфигураций автомобиля цифра 134 прописана как киловатты, другими словами — это те самые 182 л.с., указанные выше.

Цены на седан Honda Integra стартуют от 2,8 млн рублей, у другого продавца указана стоимость 3,65 млн рублей, стоимость пятидверки – 3,7 млн рублей. Для сравнения — китайские потребители могут купить автомобиль по цене от 129 900 юаней (1,6 млн рублей в пересчете на актуальный курс).

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулемautohome.com.cn
Фото:За Рулемautohome.com.cn
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