Сверхнаглость: вопиющий случай с арендой спецтехники

В Подмосковье мужчина арендовал грузовики стоимостью 29 млн рублей и продал их

Полиция Московской области получила заявление от представителя компании, арендующей спецтехнику. Мужчина сказал, что с ним заключили договор лизинга трех самосвалов и одного автобетоносмесителя общей стоимостью более 29 млн рублей, но ни денег, ни грузовиков в компании так и не увидели. Вскоре после получения машин организация-клиент не стала выполнять условия аренды и отключила установленные на технике GPS-маяки.

«Полицейские установили, что почти сразу после сделки спецтехника была продана, а к совершению такого мошенничества причастны двое мужчин. По версии оперативников, один из них приобрел действующую фирму и назначил в ней номинального директора. Затем от его имени аферист удаленно подал заявки в потерпевшую организацию на аренду у нее транспортных средств. После заключения сделок и дистанционного подписания договоров сообщник злоумышленника по доверенности забрал грузовые машины», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В результате розыска полиция задержала обоих подозреваемых в арендованной ими квартире в Москве. При обыске были обнаружены и изъяты печати различных компаний, телефоны, ноутбук, договоры лизинга и другие документы, пишет источник.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, фигуранты заключены под стражу, а номинальный директор допрошен в качестве свидетеля. Расследование продолжается.

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Источник: МВД Медиа