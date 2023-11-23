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Дилеры до сих пор продают автомобили брендов, официально ушедших из РФ

На рынке РФ еще есть в наличии Toyota за 14 млн рублей и BMW от 20 млн рублей

Российский авторынок после ухода европейских и японских брендов претерпел значительные изменения с начала 2023 года. Теперь вместо корейских, американских и немецких марок в салонах дилеров красуются автомобили китайского автопрома.

Но даже сегодня на рынке можно найти модели, продажи которых официально прекращены. Корреспонденты Autonews проехались по дилерским центрам и нашли на западе Москвы десяток автомобилей Kia 2022 года выпуска. Причем продавец подчеркнул, что на все образцы действует гарантия автопроизводителя. Цены на Kia Seltos, Ceed, Soul варьируются от 3 до 4 млн рублей.

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В шоуруме Hyundai продаются исключительно китайские электромобили, но среди них оказалась и Toyota Land Cruiser 300. По словам продавца, за машину просят 14 млн рублей. Также есть в наличии BMW 760i по цене более 20 млн рублей.

На месте дилерского центра Toyota теперь открыт салон Hongqi, а шоурум Nissan и Infiniti занимает бренд Tank, на месте торговли Mitsubishi сейчас продаю Kaiyi, а локация Kia отошла к Jetour. Остатки иномарок ушедших брендов находятся в помещении, где раньше продавали Lexus.

«Мы торгуем только японскими машинами. Как остатками, так и ввезенными по параллельному импорту», — рассказала менеджер салона.

Из параллельного импорта есть кроссовер Toyota Crown Kluger за 8,19 млн рублей, это китайская версия Highlander с гибридным приводом. Остальные автомобили в салоне были производства КНР.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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