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Финские пограничники на международном пограничном переходе «Рая-Йоосеппи» на севере страны.
Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией
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Финляндия назвала условие для полного закрытия границы с Россией

Финляндия закрыла еще три КПП на границе с Россией, остался один пункт пропуска

Правительство Финляндии закрыло семь из восьми КПП на границе с РФ из-за увеличившегося числа мигрантов, прибывающих с территории России. Такими образом, единственным пунктом пересечения сухопутной границы между Финляндией, ЕС и Россией остается «Райа-Йоосеппи – Лотта», который работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 14.00.

Финские пограничники на международном пограничном переходе «Рая-Йоосеппи» на севере страны.
Финские пограничники на международном пограничном переходе «Рая-Йоосеппи» на севере страны.

«Нелегальный въезд через восточную границу Финляндии значительно увеличился. Нелегальный въезд носит организованный характер, и ситуация также связана с международной преступностью. По этой причине Финляндия ограничивает въезд через восточную границу и закрывает больше пунктов пересечения границы начиная с 24 ноября», – приводит РИА Новости сообщение пограничной службы Финляндии.

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Тысячам русских машин запретили ездить по Финляндии

Если ситуация с мигрантами продолжится, то границы с Россией будут полностью закрыты, заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу закрытия финских пограничных пунктов на границе с Россией. Он отметил, что новая русофобская позиция руководства соседней страны вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что российские пограничники следуют инструкциям, и пограничные переходы используются лишь теми, у кого есть законное право. Он также отверг недостоверные обвинения в адрес российских пограничников, заявив, что Москва не приемлет выдвигаемые против них нелепые обвинения.

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Источники: РИА Новости и Прайм

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемIMAGO/Emmi Korhonen/ТАСС
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Фото:За РулемIMAGO/Emmi Korhonen/ТАСС
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