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17-летний парень взломал несколько автосалонов и угнал 6 авто за 11 дней

Юноше грозит 10 лет за угон Lexus и проезд через витрину автосалона

17-летнего молодого человека поймали за угон автомобиля у дилера Burdick Lexus (Нью-Йорк, США), и теперь прокуратура просит для него 10 лет лишения свободы.

Подозревают, что юноша был участником группы, которая угнала три автомобиля у двух разных дилеров ночью 22 августа. Группа из шести подростков угнала Dodge Challenger, Jeep Grand Wagoneer и Lexus RC.

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Видеозапись с камер наблюдения у дилера Burdick Lexus, опубликованная полицией, показывает, как черный Lexus RC350 2023 года проезжает через стеклянные двери дилерского центра в 3:36 утра 22 августа.

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Подозреваемого также обвиняют во взломе нескольких автосалонов и угоне шести автомобилей с 12 по 23 августа.

Несколько угнанных автомобилей были обнаружены рядом с домом парня, а ключи от машин нашли в его квартире. По предварительной оценке, преступления привели к ущербу в размере от 100 000 до 250 000 долларов.

В ходе расследования выяснилось, что, помимо инцидентов с угонами машин, молодого человека таже подозревают во взломе пиццерии, минимаркета и еще пяти автосалонов. За 24 обвинения 17-летнего подростка ждет срок от 14 до 36 лет.

Прокуратура предложила ему соглашение, предусматривающее 10 лет лишения свободы, если он признает взлом автосалона и угоны машин. Он может принять его или отклонить до 6 декабря.

Источник: carscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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