Деньги на льготные автокредиты закончились

Программа льготного автокредитования возобновится только в 2024 году

В 2023 году более не будет продаж автомобилей по льготной схеме. Как сообщает источник, дополнительное финансирование программы льготного автокредитования к настоящему моменту полностью выбрано. Напомним, речь идет о выделенных в ноябре 1,2 млрд рублей.

Возобновятся льготные продажи лишь в 2024 году, когда правительство направит на реализацию программы новые средства. В начале ноября стало известно, что в ближайшие три года на программу будет выделено 65 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024 году список претендующих на льготу будет расширен: воспользоваться программой смогут люди с ограничениями по здоровью (инвалидностью). Остальные категории льготников сохраняются: медработники, учителя, участники СВО (и их родные и близкие), родители с несовершеннолетними детьми.

В 2024 году субсидия на покупку новых машин российского производства составит:

35% цены (но не более 925 000 рублей) – на электромобили

25% цены – на автомобили, реализуемые на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО)

20% цены – на автомобили, реализуемые на остальной территории РФ, за исключением ДФО

Как и прежде, по программе можно будет приобрести автомобили не дороже 2 млн рублей (кроме электромобилей) марок Lada, ГАЗ, УАЗ, а также Haval Jolion тульской сборки и электромобили Evolute и Москвич 3e. Но все это, напомним, уже только в 2024 году.

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Источник: Коммерсант