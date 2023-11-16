Программе льготного автокредитования добавили 15 млрд рублей

На льготные автокредиты в 2024-2026 годах в России выделят 65 млрд рублей

В Минпромторге РФ сообщили, что на ближайшие три года из федерального бюджета по программе стимулирования спроса на приобретение автомобилей будет выделено 65 млрд рублей. Ранее на льготные кредиты планировалось направить 50 млрд рублей.

Как отметили в ведомстве, с помощью программы удастся продать более 330 тыс. автомобилей.

«На период 2024-2026 годов из федерального бюджета планируется выделить финансирование в объеме около 65 миллиардов рублей на реализацию программы льготного автокредитования, что позволит дополнительно реализовать более 330 тысяч отечественных автомобилей», – отметили в министерстве.

Основные параметры программы сохранятся: воспользоваться льготным кредитом смогут медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и члены их семей. Перечень получателей субсидии расширился за счет людей с ограничениями по здоровью.

Цена автомобиля для участия в льготном автокредитовании не должна превышать 2 млн рублей (кроме электромобилей). Покупатель сможет получить 20%-ную скидку (для жителей Дальнего Востока – 25%) от стоимости автомобиля, 35%-ную – на электромобили.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos