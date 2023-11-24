Русская рулетка: как не прогадать при покупке новой машины незнакомого бренда

Эксперты рекомендуют следовать 5 советам при покупке авто нового для РФ бренда

На российский рынок почти каждый месяц выходят новые бренды, и непрофессионалу сложно сориентироваться в таком изобилии ассортимента. Эксперты СберАвто рассказали «Российской газете», как понять, соответствует ли выбранная машина соотношению цена – качество, и какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля незнакомого российскому потребителю бренда.

Первое, что нужно сделать — изучить информацию о компании-производителе, а также ознакомиться с модельным рядом, включая все технические характеристики конкретной новинки, затем определиться с типом кузова, габаритами и трансмиссией.

Второе — изучить обзоры автомобилей и результаты тест-драйвов на специализированных интернет-ресурсах, журналах, программах автомобильной тематики на радио и ТВ-каналах. Журналисты тестируют новые для России иномарки, чтобы у потенциальных покупателей было четкое представление о реальных качествах заявленных характеристик новых брендов. Почитать рейтинги, составленные на основании квалифицированной оценки экспертов автоотрасли.

Очень важен такой показатель автомобиля, как безопасность, и это третий способ оценить автомобиль. Критерий безопасности оценивает европейских комитет по проведению независимых краш-тестов Euro NCAP.

На официальном сайте компании можно найти информацию, какие результаты продемонстрировала машина, если ее «разбивали».

И самый верный способ — почитать в Сети отзывы владельцев конкретной марки. Они есть на автомобильных форумах, в чатах и различных пабликах в соцсетях. Официальные дилеры могут организовать тест-драйв, также им можно задать вопрос о гарантийном сроке автомобиля и на какие детали он не распространяется. Если на какие-то компоненты гарантия ограничена, узнать на форумах, какие детали и механизмы ломаются чаще. Сейчас, как правило, гарантия некоторых брендов доходит до 200 000 км и семи лет на двигатель и КПП.

Самое главное при покупке автомобиля — слушать свой внутренний голос, если на основании всей полученной информацией, мысли о приобретении новинки приносят удовольствие — значит нужно брать!

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Источник: rg.ru