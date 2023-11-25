Corvette в хлам после уличной гонки, водитель чудом выжил

Водитель Chevrolet Corvette выжил в аварии с Ford Mustang, вылетев из машины

Дорожный патруль Флориды (США) считает, что этот Corvette участвовал в уличных гонках с серебристым Ford Mustang.

Из того, что мы видим на фото, автомобиль буквально разорвало на куски. Вызывает удивление, что водитель в такой аварии выжил, хотя и серьезно пострадал.

Спасатели приехали на место происшествия в 8:24 утра в субботу, чтобы обнаружить ужасающие последствия ДТП. Сообщается, что водитель, который был единственным пассажиром Корвета, катапультировался и пролетел около 46 метров.

Авария с участием Chevrolet Corvette

На фотографиях разбросанных останков автомобиля можно идентифицировать часть двигателя, большую часть салона с двумя красными кожаными креслами, черные легкосплавные диски и вентилируемый капот Corvette, лежащий на траве.

Свидетели, позвонившие в службу 911, рассказали, что спортивный автомобиль вылетел за пределы дороги, задел опору линии электропередачи и разлетелся на куски. Но полиция подозревает, что Мустанг, скорее всего, ранее подрезал Корвет, в результате чего тот свернул с дороги, врезался в другую машину, а затем – в дерево и столб.

Авария с участием Chevrolet Corvette

Пожарным пришлось перекрыть шоссе № 200, так как в результате аварии линии электропередачи провисли до земли. Водителя Ford Mustang сейчас ищут.

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Источник: carscoops.com