«Гроза» в декабре – она будет на выставке «Поехали 2023»
Все новое – это хорошо забытое старое. И тем интереснее новинка, о которой мы сейчас расскажем.
В середине ХХ века Советский Союз активно помогал Китаю восстанавливать свою промышленность после окончания Второй Мировой войны.
В рамках братской помощи восточному соседу была передана документация и сборочная линия надежного, но признанного устаревшим мотоцикла М-72. Впоследствии на его базе был создан легендарный советский «Урал».
С тех пор прошло много времени, но и сегодня некоторые китайские мотоциклы с коляской напоминают старые советские образцы мототехники.
История с «Уралом» не единственная. Этой осенью компания Роллинг Мото привезла в Россию новинку – мотоцикл Groza Defender 500. Своим внешним видом этот байк больше напоминает не только «Урал», но и не менее популярный в советские годы ИЖ «Планета».
Эксперты отмечают, что новый мотоцикл от известного китайского бренда внешне действительно во многом повторяет «Урал» своей узнаваемой коляской, а также характерной формой топливного бака и отдельным сиденьем водителя.
Если приглядеться более внимательно, то окажется, что это вовсе не копия, а выдержанное в классических традициях органичное развитие стиля, но на новом технологическом уровне.
В брутальной трубчатой раме из стали расположен четырехтактный четырехклапанный одноцилиндровый двигатель воздушного охлаждения с масляным радиатором и сухим картером. Это аналог мотора Honda XR400 при объеме 445 см3.
Технические характеристики байка впечатляют. Мощность мотора составляет 30 л.с. при 6000 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 29,9 Нм при 5500 об/мин. Вес мотоцикла – 342 кг. Крейсерская скорость мотоцикла составляет 100 км/ч.
Благодаря электростартеру и двигателю с впрыском топлива мотоцикл заводится с пол оборота. Расход бензина скромен: 4 литра на 100 километров при бензобаке, рассчитанном на 13 литров.
Установлена пятискоростная коробка передач с приводом на заднее колесо и цепью без кожуха. Если ездить по грязи и бездорожью, то обслуживать такой байк придется чаще, чем при движении по шоссе.
Плюсом этой модели являются дисковые тормоза. Учитывая, что все рукоятки, цифровое приборное табло и другие органы управления мотоциклом расположены очень удобно, прогулка на нем будет комфортна для водителя любого пола. Кстати, в коляске предусмотрена розетка для зарядки гаджетов.
Эта техника отлично подходит для поездок на природу, туристических поездок и туров выходного дня.
Новинку можно будет увидеть 1-3 декабря на выставке «Поехали» в ЦВК Экспоцентр на Красной Пресне. О других мотоциклах, которые будут представлены на выставке, вы можете узнать здесь.
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