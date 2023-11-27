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Новый Geely добрался до России – его раздумали называть Starray

В России сфотографировали новый кроссовер Geely Atlas – скоро стартуют продажи

В России заметили новый Geely Atlas – источник публикует фото машины, стоящей у автосалона официального дилера. Любопытно, что изначально Geely анонсировал появление у нас этой модели под именем Starray, но, похоже, в последний момент название поменяли на более привычное (и куда более приятное, если учесть созвучность с «сарай») Atlas.

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В Китае эта машина известна как Boyue L, она базируется на платформе CMA – на ней же построены Tugella и Monjaro, но в отличие от них привод у Атласа только передний.

В Поднебесной есть и гибридные версии, а в более близком нам Казахстане модель продают только с турбомоторами 1.5 (174 л.с., 290 Нм) и 2.0 (218 л.с., 325 Нм), работающими в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом.

Первое шпионское фото нового Geely Atlas в России
Первое шпионское фото нового Geely Atlas в России

Габариты новинки – 4670 х 1900 х 1705 мм при колесной базе 2777 мм, то есть машина чуть крупнее Toyota RAV4. По цене – источник прогнозирует от 2 940 000 рублей за базовую версию.

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Источник: Китайские автомобили

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За РулемИннокентий Кишкурно
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