Невероятно, но факт — россияне стали реже покупать люксовые автомобили

Автостат: в РФ из всех брендов сегмента Luxuty больше всего продали Lamborghini

На российском рынке по итогам октября текущего года было продано 35 новых автомобилей сегмента Luxury. Этот показатель почти в два раза превышает результат аналогичного периода прошлого года. Такими данными поделилось аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственной сегментации рынка.

Эксперты агентства подчеркивают, что, несмотря на рост продаж (+95%), эта цифра уступает результату сентября 2023 года, когда было продано 36 премиальных машин.

Отмечается, что объемы продаж новых люксовых машин в России демонстрируют снижение на протяжении шести последних месяцев. При этом наилучший показатель в 2023 году аналитики «Автостата» зафиксировали в апреле — 51 проданная машина сегмента премиум.

Больше всего проданных машин сегмента Luxury в октябре пришлось на долю бренда Lamborghini, их было продано 13 экземпляров (37%). Чуть меньше продала марка Bentley – 11 реализованных экземпляров (доля – 31%). Также продали пять новых машин Rolls-Royce, Maserati — четыре единицы и по одной – Aston Martin и Ferrari.

В модельном рейтинге лидером октября стал кроссовер Lamborghini Urus, его купили 13 раз. За ним расположились внедорожники Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan — их приобрели 7 и 5 штук соответственно. Всего в период с января по октябрь текущего года в России реализовали 375 новых люксовых автомобилей, это на 28% больше, чем за 10 месяцев прошлого года.

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Источник: autostat.ru