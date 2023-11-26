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Бесшабашный водитель Audi «поставил на уши» полицию Великобритании

Полиции пришлось таранить лихача, ехавшего со скоростью 160 км/ч

Инцидент произошел 11 октября, около четырех часов дня. Полицейские хотели остановить незастрахованную белую Audi A3, но водитель нажал на газ и попытался скрыться. Автомобиль начинает набирать скорость, двигаясь по центру дороги и вклиниваясь между другими машинами на скорости более 96 км/ч.

Погоня стала более напряженной, когда водитель Audi выехал на встречную полосу, разогнавшись до 160 км/ч. Офицер, осуществляющий преследование, описал по радио погоню как представляющую «высокую опасность». В какой-то момент на пути лихача появляется VW Passat, и он вынужден резко уклониться вправо, чтобы избежать столкновения.

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Задержание лихача превратилось для полиции в настоящее родео

После этого полицейский принял решение положить конец преследованию и на круговом перекрестке с силой врезался в Audi.

Водитель Audi, 31-летний Луи Розер, был задержан на месте. Хотя он и извинился перед полицией во время допроса, ему было предъявлено обвинение в опасном вождении, неподчинении требованиям полиции и использовании транспортного средства без страховки. Розера заключили под стражу на 13 месяцев и лишили водительских прав на три года.

Инспектор Грег Ходжкисс пояснил, что манера вождения Розера представляла собой серьезную угрозу, и у полицейских не было другого выхода, как пойти на таран, чтобы заставить его остановиться.

Источник: carscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемYoutube
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Фото:За РулемYoutube
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