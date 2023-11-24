Еще одна внедорожная новинка из Китая: ее будут продавать на особых условиях

Компания Sinomach выйдет на рынок РФ с внедорожником Paladin на платформе Nissan

На российский рынок выходят еще две модели от китайского производителя Sinomach на платформе Nissan, один из них будет внедорожник Paladin.

«Внедорожник Paladin можно будет приобрести в России только у официальных дилеров Sinomach Automobile. Компания будет реализовывать автомобили в России в дилерских центрах под маркой Oting», — отмечается в сообщении компании.

Планы по выводу на рынок России двух новых моделей на платформе Nissan намечены на 2024 год. В Sinomach Auto подчеркивают, что российский рынок рассматривается производителем из Китая как приоритетный. Отмечается, что в планах компании — развивать в нашей стране продажи автомобилей в лизинг, кроме того, китайский производитель намерен обеспечивать торговое финансирование.

Годом основания компании Sinomach Automobile считается 1997-й, штаб-квартира находится в китайском городе Тяньцзин. Кроме производства автомобилей холдинг Sinomach специализируется также на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилях и промышленном оборудовании.

Oting Paladin

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Источник: gazeta.ru