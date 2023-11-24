#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Центральный подлокотник сняли, чтобы королева могла положить в получившуюся нишу свою сумочку
Королевский шик: в Bentley королевы британской предусмотрели даже место для сумочки
Спецверсия Mulsanne Елизаветы II станет частью...
Езда во время снегопада
Эксперт: Езда во время снегопада должна быть плавной, как поглаживание кошки
Эксперт объяснил, какой буксировочный трос...
Oting Paladin
Еще одна внедорожная новинка из Китая: ее будут продавать на особых условиях
Компания Sinomach выйдет на рынок РФ с...

Еще одна внедорожная новинка из Китая: ее будут продавать на особых условиях

Компания Sinomach выйдет на рынок РФ с внедорожником Paladin на платформе Nissan

На российский рынок выходят еще две модели от китайского производителя Sinomach на платформе Nissan, один из них будет внедорожник Paladin.

«Внедорожник Paladin можно будет приобрести в России только у официальных дилеров Sinomach Automobile. Компания будет реализовывать автомобили в России в дилерских центрах под маркой Oting», — отмечается в сообщении компании.
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

Планы по выводу на рынок России двух новых моделей на платформе Nissan намечены на 2024 год. В Sinomach Auto подчеркивают, что российский рынок рассматривается производителем из Китая как приоритетный. Отмечается, что в планах компании — развивать в нашей стране продажи автомобилей в лизинг, кроме того, китайский производитель намерен обеспечивать торговое финансирование.

Годом основания компании Sinomach Automobile считается 1997-й, штаб-квартира находится в китайском городе Тяньцзин. Кроме производства автомобилей холдинг Sinomach специализируется также на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, коммерческих автомобилях и промышленном оборудовании.

Oting Paladin
Oting Paladin

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: gazeta.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Поделиться:
Оцените материал:
0