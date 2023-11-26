Мотор Volvo и 7 мест – отличный семейный кроссовер скоро появится в России

Рассекречен кроссовер Geely Okavango L 2024, он появится у российских дилеров

Новая модель Okavango L 2024 сочетает в себе надежность и функциональность семейного кроссовера с передовыми технологиями и привлекательным дизайном.

Geely Okavango L 2024

С габаритами 4860 х 1910 х 1770 мм и колесной базой 2825 мм, этот автомобиль обеспечивает достаточно места для семьи и груза. Внутри Okavango L 2024 можно найти семь раздельных кресел, что обеспечивает удобство и комфорт для каждого пассажира. Три кресла на втором ряду и два на третьем.

Geely Okavango L 2024

Одной из главных особенностей обновленной модели является улучшенная медиасистема. Теперь экран имеет диагональ 14,6 дюйма. Процессор E04, выполненный по технологии 7 нм, обеспечивает более быструю и плавную работу системы, а ОС Galaxy OS 2.0 предлагает новые возможности и удобство использования.

Интерьер Geely Okavango L 2024

Geely Okavango L 2024 оснащен 2-литровым турбированным мотором мощностью 218 л. с., который является частью линейки двигателей Volvo Drive-E. Интересно отметить, что теперь автомобиль может работать на бензине АИ-92, что немаловажно для российского рынка.

Источник: autohome.com.cn