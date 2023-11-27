Ремонт этого автомобиля обошелся страховщику в 5,9 млн рублей: подробности

«Росгосстрах»: за признанный «тоталем» Bentley выплатили 17,4 млн рублей

Самую большую выплату – в размере 17,4 млн рублей – получил клиент из Новосибирской области – за не подлежащий восстановлению Bentley Bentaiga 2021 года выпуска. Водитель этого автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие. Данные по самым крупным возмещениям по полисам каско в этом году обнародовал «Росгосстрах» (есть в распоряжении «За рулем»).

Вторая по величине выплата (почти 15,3 млн рублей) также пришлась на Новосибирскую область, где водитель Mercedes-Benz G- Klasse 2020 г.в. при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно транспортному средству, что и привело к столкновению.

Столкновение со столбом автомобиля Mercedes-Benz GLS 2020 года выпуска в Ульяновске обошлось страховой компании в более 9,6 млн рублей.Не хватило мастерства водителю Toyota Land Cruiser 200 из Кировской области: он потерял управление на загородной трассе, съехал в кювет и перевернулся. Собственнику автомобиля 2020 года выпуска выплатили за не подлежащий восстановление автомобиль более 9,4 млн рублей.

А самым дорогим восстановительным ремонтом после ДТП, стал ремонт Mercedes-Benz G-Klasse, сошедшего с конвейера в 2020 году. Это обошлось страховщику в 5,9 млн рублей.

В страховой компании отмечают, что почти всегда виновниками аварий были водители этих застрахованных авто — то есть, без полиса каско они бы не смогли получить возмещение даже по ОСАГО.

Но есть и исключения. Так, Toyota Land Cruiser 300 2021 года выпуска был подожжен неизвестными на парковке во дворе одного из городов Кемеровской области. По страховке собственнику выплатили более 10,2 млн рублей.

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