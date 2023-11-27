Китайский внедорожник оснастили дроном

Американцы удивились тому, на что способен внедорожник Dongfeng

Dongfeng – государственный автопроизводитель, основанный в 1969 году. Его автомобили не представлены в США, но местных журналистов очень заинтересовала одна модель, про которую неоднократно писал и «За рулем» – старейшее и самое популярное автомобильное издание в России.

Dongfeng M-Hero 917

Это M-Hero 917, или Mengshi, что переводится как «свирепый воин». Автомобиль был представлен в прошлом году и встал на конвейер в апреле этого года.

Dongfeng M-Hero 917

Рубленый дизайн, черный мат, массивный бампер и мощная силовая установка. Точнее, две установки на выбор.

Внедорожник имеет полностью электрическую версию, которая не боится водных преград, и гибридную силовую установку, где двигатель внутреннего сгорания выполняет роль генератора.

Dongfeng M-Hero 917

Гибрид оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который заряжает батареи емкостью 66 кВтч. От батарей запитаны три электродвигателя общей мощностью 816 лошадиных сил, что позволяет тяжелому внедорожнику разгоняться до 100 км/ч всего за 6 секунд.

У машины есть три экрана – цифровая панель приборов и два экрана мультимедиа: центральный и для переднего пассажира.

А еще есть дрон, который стоит 1,24 млн рублей. Его можно запускать и сажать не выходя из автомобиля – управляется он голосом. И не обошлось без задней подруливающей подвески, которая позволяет автомобилю ездить по диагонали (так называемая «походка краба»).

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Фото: Motor1.com