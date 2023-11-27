Сколько лошадиных сил у лошади – ответ вас удивит

Мощность настоящей лошади замерили с помощью динамо-машины

Лошадиные силы – самая распространенная единица измерения мощности транспортных средств, и потому – самая понятная. Нам достаточно назвать количество «лошадей» автомобиля, и мы сразу понимаем, какова примерно его динамика, расход и так далее.

Термин «лошадиная сила» появился более двух столетий назад, в конце 1700-х годов, когда шотландскому инженеру-изобретателю Джеймсу Ватту пришла в голову идея сравнить мощность его нового парового двигателя с мощностью тягловой лошади, работавшей на мельнице соседней пивоварни. Ватт подсчитал, что одна лошадиная сила может поднять 550 фунтов (250 кг) веса на 1 фут (300 мм) за 1 секунду (75 килограммов против силы земного притяжения на расстояние в один метр за 1 секунду).

Но сколько «лошадиных сил» на самом деле имеет лошадь? Как бы безумно это ни звучало, канал Donut Media проверил это с помощью динамо-машины. Для этого было создано специальное устройство на базе Honda Civic, колеса которого вращаются благодаря этой самой динамо-машине, которую, в свою очередь, приводит в движение лошадь.

Оказалось, что одна лошадь имеет более 1 лошадиной силы – 5,78 л.с.

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Фото, видео: Youtube