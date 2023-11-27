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В РСА рассказали, когда камеры начнут «ловить» водителей без ОСАГО. Но не всех подряд

Машины без ОСАГО начнут вычислять по камерам с 1-го квартала следующего года

Причем ловить будут не все автомобили, а лишь те, которые нарушили правила дорожного движения, допустив такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный свет, неправильный поворот или игнорирование знаков и разметки, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Но, например, при нарушении правил парковки проверять наличие полиса не будут, ведь машина стояла.

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Проверку полиса ОСАГО по камерам пытаются запустить уже два года. Но контролировать весь автопарк по камерам невозможно, поэтому проверки будут выборочными, не требующими огромных цифровых ресурсов для каждого автомобиля. Инспектор, подписывающий постановление о штрафах с камер, может также по базе проверить и наличие ОСАГО на этот автомобиль, много времени это не займет.

Тем более что налажен обмен информацией между МВД и ЦБ по системе межведомственного электронного взаимодействия.

Уфимцев обратил внимание на законопроект, который отменяет обязанность предъявления полиса ОСАГО при регистрации транспортного средства. То есть наличие «автогражданки», по сути, теперь никто не проверяет. Учитывая, что инспекторов на дорогах почти не осталось.

Таким образом, совмещение введения этого закона с началом работы камер, выявляющих незастрахованные автомобили, представляется страховщикам важным шагом для обеспечения эффективного контроля на дорогах.

Кстати, недавнее исследование Роскачества показало, что 20% всех продаваемых полисов ОСАГО на сегодняшний день являются подделками. А это значит, что если произошла авария и у виновника фальшивая автогражданка, добиваться возмещения придется через суд.

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Источник: «Российская газета»

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